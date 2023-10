Giovane donna morta in pieno centro a Milano

La scena ha attirato l'attenzione di diversi passanti. Un telo termico a coprire un cadavere. E la strada chiusa dalla polizia locale, mentre gli agenti della polizia di Stato facevano i rilievi. La tragedia si è consumata in via di Porta Tenaglia a Milano, dove nella notte tra sabato e domenica una donna giovane donna, italiana, è morta dopo essere precipitata da un piano alto.

Inutile l'arrivo sul posto, una decina di minuti dopo la mezzanotte, del personale dell'Agenzia regionale emergenza urgenza, la donna è morta nonostante i tentativi dei soccorritori di salvarla. Secondo le prime indicazioni di via Fatebenefratelli dovrebbe trattarsi di un tragico gesto estremo. La strada, che collega viale Elvezia a via Moscova, in zona Brera, è rimasta chiusa per quasi tutta la notte.

