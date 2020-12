Rischia di annegare nel Naviglio a Gaggiano (Milano): salvata da passante-eroe

Una donna ha rischiato di morire annegata nelle acque gelide nel Naviglio Grande. Vedendola in pericolo però un passante-eroe si è tuffato e l'ha salvata. È accaduto a Gaggiano, hinterland sud ovest di Milano, nella mattinata di lunedì 14 dicembre, verso le 8. Sul posto sono accorsi 118, con tre ambulanze, vigili del fuoco, carabinieri di Abbiategrasso e polizia locale dell'Unione dei comuni i Fontanili.

I volontari di Ata Soccorso hanno prestato le prime cure sul posto alla signora, una 70enne, e all'uomo che le ha salvato la vita, l'ex candidato sindaco di Gaggiano e capogruppo di opposizione in Consiglio comunale, Enrico Baj, 41 anni. Poi la donna è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Humanitas di Rozzano, mentre il 41enne in codice verde al San Carlo di Milano.

In base a quanto ricostruito, l'uomo è rimasto disteso a terra a lungo sulla sponda del Naviglio per sorreggere e trattenere la donna, la quale era totalmente sommersa in acqua, tenendole la testa fuori per impedirle di annegare. Il personale del 118 l'ha trovato con tutti i vestiti fradici. Sia lui che la signora si trovavano in stato di ipotermia, lieve per lui e più avanzata per lei. Nessuno comunque, per fortuna, corre pericolo di vita.

Sulla vicenda stanno procedendo gli agenti della locale che hanno definito provvidenziale il passaggio di Baj, che si trovava a passeggio con il suo cane, proprio mentre la signora era caduta in acqua. Dopo che altri passanti hanno lanciato l'allarme la pattuglia accorsa sul posto è riuscita a tirare fuori dal Naviglio la donna, ancora prima che arrivassero i vigili del fuoco.