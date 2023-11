Milano, mistero nel ristorante in centro: donna si sveglia nuda su un tavolo nel locale chiuso

La telefonata parte alle 5.14. Alba di sabato. Alla cornetta c'è una donna, una 31enne italiana. È in un ristorante del centro di Milano, a due passi da corso Sempione. È chiusa lì dentro. Arrivano i carabinieri del nucleo Radiomobile, che entrano e la trovano su un tavolo. Nuda. Mistero nella notte tra venerdì e sabato in pieno centro città, dove una ragazza è stata soccorsa all'interno di un locale ed è poi stata accompagnata alla clinica Mangiagalli per tutti gli accertamenti del caso.

Stando a quanto ha potuto ricostruire MilanoToday, la vittima avrebbe allertato il 112 proprio dal telefono fisso del ristorante e avrebbe poi aperto una finestra per chiedere aiuto, facendo così scattare l'antifurto. Ai primi militari arrivati sul posto, avrebbe raccontato di aver cenato nel locale per una festa di compleanno con una quarantina di amici e colleghi e di avere ricordi fino all'una, quando sarebbe stata tagliata la torta. Da lì in poi il buio. Mentre dei momenti precedenti ricorda tutto, dall'orario di arrivo - alle 21.40 circa - fino al punto in cui ha lasciato l'auto.

La donna, che ha anche ammesso di aver assunto sostanze stupefacenti, è stata quindi trasportata alla Mangiagalli per le verifiche. Primo passo sarà accertare chiaramente se sia stata costretta a subire rapporti sessuali. I vestiti, ritrovati in un bagno insieme alla borsa con all'interno chiavi della macchina e cellulare, sono stati sequestrati e saranno analizzati. Resta da capire come la 31enne si sia ritrovata chiusa nel locale, al cui interno pare ci siano delle telecamere.