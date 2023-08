Donna di 194 chili deve andare in ospedale: portata giù dal balcone dai pompieri

Hanno caricato la paziente su una speciale barella. E l'hanno portata giù dal balcone. Intervento dei vigili del fuoco martedì mattina in via De Pretis a Milano, in zona Barona, dove i pompieri hanno prestato soccorso a una donna di 194 chili che aveva bisogno di cure sanitarie.

Gli specialisti del nucleo Saf - speleo alpino fluviale - hanno imbragato la signora su una toboga particolare e l'hanno poi trasportata in strada utilizzando un'autoscala e dei cavi.

Una volta calata all'ingresso del suo condominio con una "tecnica particolare", stando a quanto riferito dagli stessi vigili del fuoco, la donna è stata affidata alle cure dei soccorritori del 118, arrivati sul posto con un'ambulanza.