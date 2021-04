Donna molestata mentre torna dall'ospedale: aggredita e palpeggiata da un maniaco

Ha sorpreso la sua vittima alle spalle. L'ha seguita e ha "colpito". Ma poi, quando lei ha reagito, è fuggito. Maniaco in azione lunedì sera a Milano, dove una donna è stata palpeggiata in strada da un uomo che è poi scappato dopo la reazione della sua preda designata.

Il blitz dell'aggressore è avvenuto verso le 22 di Pasquetta poco lontano da piazzale Loreto. Stando a quanto appreso, la vittima - una 30enne che stava tornando a casa dopo il suo turno di lavoro in un ospedale milanese - sarebbe stata seguita per qualche metro e poi palpeggiata con violenza dall'uomo.

Nonostante lo spavento, la donna ha avuto il coraggio di reagire e le sue urla hanno messo in fuga l'aggressore, che si è allontanato. È stata lei stessa, poi, a chiedere aiuto al 112, che ha inviato sul posto diversi equipaggi del nucleo radiomobile. I carabinieri hanno raccolto la denuncia della vittima, che ha anche fornito una sommaria descrizione del maniaco. I militari hanno fatto un giro in zona alla ricerca dell'uomo, ma per il momento l'aggressore è riuscito a fuggire. La 30enne fortunatamente non ha avuto bisogno di ricorrere alle cure del pronto soccorso.

La notte precedente, quella tra sabato e la domenica di Pasqua, un'altra donna - una ragazza di 19 anni - era stata aggredita da un maniaco mentre tornava a casa sua, a Cinisello Balsamo. La giovane era stata immobilizzata e buttata a terra subito dopo essere scesa dal bus da un uomo che aveva poi tentato di abusare di lei. A entrare in azione era stato un 22enne, cittadino egiziano, che ora si trova in cella. A salvare la studentessa erano state le urla di una testimone dal balcone, che avevano costretto l'aggressore a fuggire. La sua corsa era però finita pochi minuti dopo, quando i carabinieri l'avevano trovato poco distante e arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata e lesioni personali.