La donna che si presenta in questura con passeggino e figlio per farsi arrestare

Ha portato con sé tutto ciò di cui aveva bisogno. Poi è andata in carcere. Una donna di 38 anni, di origini serbe, è stata arrestata lunedì sera a Milano in esecuzione di un ordine di carcerazione dopo che lei stessa si è presentata in questura.

La 38enne verso le 19 ha raggiunto via Fatebenefratelli e ha chiesto di poter parlare con la squadra mobile dicendo che doveva andare in carcere. Gli agenti hanno così fermato la signora - che con sé aveva un borsone, un passeggino e il figlioletto di 11 mesi - e hanno scoperto che effettivamente era destinataria del provvedimento, con una pena di nove anni e otto giorni di carcere da scontare per reati contro il patrimonio, soprattutto furti.

Per lei si sono così aperte le porte del carcere di Bollate, dove è stata accompagnata insieme al bimbo. La stessa sorte, martedì pomeriggio, è toccata a una ragazza di 28 anni, che appartiene alla stessa famiglia della 38enne. La giovane è stata fermata da una volante in via Voltri - dopo che aveva cercato di allontanarsi - e i poliziotti hanno verificato che deve scontare venti anni e due mesi di carcere, anche lei per una serie di condanne per furto.