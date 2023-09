Donna si perde nel campo di pannocchie (il giorno del suo compleanno): trovata dopo 5 ore

Si è inoltrata nel campo come faceva ogni sera. Ma questa volta ha perso i riferimenti ed è sparita nel nulla. Per ore. Una donna di 83 anni, che proprio domenica ha festeggiato il suo compleanno, è stata soccorsa domenica sera in un campo di pannocchie di San Giuliano Milanese dopo che suo marito, anche lui 80enne, ne ha denunciato la scomparsa.

L'allarme è scattato verso le 19, quando l'uomo ha chiesto aiuto alle forze dell'ordine, preoccupato perché l'anziana non era tornata all'auto. Ai carabinieri, il pensionato ha spiegato che poco prima erano usciti insieme, avevano fatto un giro in centro per dar da mangiare ai gatti di una colonia felina e poi - come da abitudine - si erano fermati a margine della provinciale 164 perché lei voleva fare due passi nel campo.

Le ricerche, complicate anche dal buio, sono andate avanti fino a mezzanotte, quando i militari, i vigili del fuoco e la protezione civile, con tanto di cani molecolari, l'hanno ritrovata lievemente ferita ma in buone condizioni di salute. Dopo il grande spavento, la signora è stata visitata dai medici del 118 ed è poi tornata a casa con il marito.