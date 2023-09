Donna presa a pugni in faccia in strada e rapinata dal fidanzato

Ha iniziato a minacciarla e colpirla nel ristorante dove stavano pranzando insieme. Ha continuato a farlo in strada, cercando poi di fuggire dai poliziotti che alla fine lo hanno arrestato. In manette, con l'accusa di rapina, è finito un uomo di 47 anni, cittadino peruviano, che martedì pomeriggio ha pestato e scippato la sua compagna, una 38enne sua connazionale.

L'allarme è scattato verso le 17, quando un passante ha segnalato una donna aggredita da un uomo in via Don Bosco. I poliziotti hanno trovato la vittima in strada con il volto tumefatto e il labbro inferiore sanguinante. Lei stessa ha subito spiegato di essere stata picchiata dal fidanzato, che le aveva anche strappato il cellulare e la collanina d'oro.

Gli agenti delle volanti lo hanno fermato poco distante, in via Brenta, e lo hanno bloccato. La vittima, medicata sul posto da un'ambulanza del 118, ha poi raccontato che lei e il fidanzato avevano iniziato a litigare nel locale e che lui l'aveva insultata e picchiata. Quando lei aveva cercato di allontanarsi, lui l'aveva raggiunta e colpita con altri due pugni, strappandole il telefono e la collana. La 38enne ha anche confessato che non era la prima volta che il fidanzato era violento con lei, tanto che è stato indagato anche con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.