Donna picchiata dal marito: in rianimazione dopo essere stata operata

Una donna che è stata picchiata dal marito ed è caduta a terra sbattendo la testa si trova ricoverata in rianimazione dopo aver ricevuto un intervento chirurgico. L'aggressione in un'abitazione di Mortara, nel Pavese, dove sono intervenuti 118 e carabinieri.

In base a quanto ricostruito dai militari, la vittima, 51 anni, è stata presa a schiaffi dal coniuge durante una lite. Per via dei colpi, avrebbe perso l'equilibrio cadendo e picchiando la testa. A chiamare i soccorsi è stato il figlio della coppia.

La donna è stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Matteo di Pavia e poi operata per una lesione cranica riportata a causa della caduta. Dopo l'intervento è stata trasferita nel reparto di rianimazioni, dove è tuttora, in gravi condizioni. In corso le indagini dei carabinieri di Vigevano (Pv) per fare luce sulla precisa dinamica del fatto e appurare le responsabilità del marito della donna.