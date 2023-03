Donna precipita in un canalone in montagna: escursionista grave

Una donna è in fin di vita dopo essere precipitata in un canalone lungo il sentiero 302 a Valbondione, in provincia di Bergamo. L'incidente in montagna è avvenuto dopo le 14 di venerdì.

L'escursionista, la cui generalità per il momento non sono note, è stata trasportata in codice rosso presso l'ospedale 'Papa Giovanni' di Bergamo dall'elisoccorso del 118. Come riferito dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, è stata rinvenuta con traumi multipli e in arresto cardio circolatorio. Durante il viaggio verso l'ospedale sulla donna sono state eseguite tutte le manovre di rianimazione necessarie per cercare di salvarle la vita.

Sul luogo dell'incidente, oltre al personale sanitario, sono intervenute le squadre del Soccorso alpino e i carabinieri.