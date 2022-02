Faceva prostituire in casa giovani ragazze, arrestata donna

Faceva prostituire giovani donne straniere all'interno di appartamenti, mettendo annunci online per reperire clienti. E poi teneva parte dei profitti per sé. Una donna italiana di 53 anni è stata arrestata dalla polizia di Stato di Bergamo in esecuzione di una misura di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Bergamo per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Sarebbero sei le giovani donne finite nella rete della 53enne.

A sollevare i dubbi sulla possibilità che all'interno di un appartamento fosse stata avviata una attività di prostituzione è stato il viavai di clienti notato all'interno di un condominio di Bergamo. L'attività di indagine ha permesso di ricostruire come la 53enne brianzola avesse piena disponibilità dell’appartamento e di un altra abitazione in provincia di Milano: proprio qui, secondo l'accusa, faceva prostituire le donne e gli incontri venivano programmati attraverso annunci su siti di incontri a pagamento. Era la donna a gestire i contatti con i clienti e i pagamenti, trattenendo la metà dell'importo delle singole prestazioni per sé.