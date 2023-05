Donna rapinata sotto casa: aggredita nell'auto e scippata di orologio e bracciale in oro

Scippata sotto casa sua. Una donna di 62 anni, italiana, è stata aggredita e rapinata lunedì sera a Milano da due uomini che l'hanno sorpresa mentre scendeva dalla sua auto, appena parcheggiata. Il blitz dei rapinatori - entrambi descritti come nordafricani - è andato in scena poco prima delle 21 in via Ugo Betti, in zona Bonola.

I malviventi, stando a quanto la vittima ha raccontato alla polizia, l'hanno immobilizzata mentre era ancora nell'abitacolo e le hanno strappato un orologio in oro dal valore di 4mila euro e un braccialetto che aveva al polso.

Nonostante lo spavento, la donna è riuscita a suonare il clacson per dare l'allarme, richiamando l'attenzione di un residente, che ha poi chiesto aiuto alla polizia. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, però, i due uomini avevano già fatto perdere le loro tracce.