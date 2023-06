Donna rapina un uomo al bancomat e gli ruba 2mila euro in contanti

Sorpreso alle spalle, aggredito e derubato. Un uomo di 22 anni, cittadino egiziano, incensurato e regolare in Italia, è stato rapinato nella notte tra martedì e mercoledì a Milano da una donna che ha poi fatto perdere le proprie tracce.

Il raid è avvenuto poco dopo l'una in via Farini, dove il 22enne stava prelevando a uno sportello bancomat. Appena si è girato, la rapinatrice gli ha spruzzato dello spray urticante in faccia e gli ha strappato dalle mani 2mila euro in contanti.

La malvivente, stando a quanto riferito dalla stessa vittima alla polizia, è poi salita a bordo di una macchina ed è scappata. Quando gli agenti delle volanti sono arrivati, lei era già riuscita a far perdere le proprie tracce, con il bottino.