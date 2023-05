Donna dimentica la porta aperta: uomo la aggredisce in casa e le strappa i vestiti

Avrebbe approfittato della porta lasciata aperta per entrare in casa. Poi, quando si è trovato la vittima davanti, l’avrebbe aggredita, pestata e le avrebbe strappato i vestiti.

Un uomo di 22 anni, cittadino gambiano irregolare in Italia e senza fissa dimora, è stato arrestato mercoledì pomeriggio con l’accusa di tentata rapina aggravata dopo aver picchiato una donna di 43 anni, cittadina polacca, all’interno della sua abitazione di via Washington.

Il raid del 22enne sarebbe scattato verso le 14.20, quando - approfittando del portone aperto - è entrato nel condominio ed è salito al quarto piano. Li avrebbe spinto la porta di casa della vittima, chiusa senza mandata, e sarebbe entrato nel tentativo probabilmente di mettere a segno un furto. La donna lo ha però scoperto e ha cercato di allontanarlo, ma per tutta risposta è stata colpita con schiaffi e pugni in faccia dall’uomo, che nella colluttazione le ha anche strappato la camicia.

Le urla della 43enne hanno allertato l’attenzione dei vicini, che hanno subito dato l’allarme ai carabinieri. I militari del radiomobile, subito intervenuti, hanno trovato il rapinatore mentre rovistava nei cassetti in camera da letto e lo hanno arrestato in flagranza con l’accusa di tentata rapina aggravata. Giovedì mattina, nella richiesta di convalida del fermo, il pm Paolo Filippini ha contestato anche l’accusa di violenza sessuale, evidentemente collegata allo strappo dei vestiti, considerato dal pm un tentativo di abusare della donna. L’aggressore, che non risulta mai fotosegnalato in Italia, si trova a San Vittore. La vittima è stata invece trasportata al pronto soccorso del Policlinico, dove i medici le hanno diagnosticato ferite guaribili in 14 giorni.