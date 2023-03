Donna con braccio immobilizzato e rapinata in metro a Milano

Le ha immobilizzato il braccio per poi rapinarla. L'accaduto nel pomeriggio di venerdì 10 marzo alla fermata Uruguay M1, dove sono intervenuti i carabinieri. A subire l'aggressione una 50enne brasiliana.

I militari hanno fermato il responsabile, un 21enne algerino con precedenti, che ora è accusato di rapina aggravata. Il ragazzo, dopo aver immobilizzato il braccio della signora, le aveva rubato lo smartphone, per poi scappare spintonando un addetto alla sicurezza di Atm che stava cercando di fermarlo.

La corsa del giovane rapinatore è finita davanti ai carabinieri, che lo hanno arrestato per rapina; la refurtiva, invece, è stata recuperata e restituita alla 50enne. Portato a San Vittore, il 21enne è stato anche denunciato per ingresso e soggiorno illegale in Italia, con l'avvio delle procedure per espellerlo.