Rapinano una donna in un bar ma i clienti sono poliziotti

Hanno aggredito due donne e rubato la borsa di una di loro. Ma a osservare la scena c'erano alcuni poliziotti non in servizio. L'episodio al bar Tropical Island dei bastioni di Porta Venezia, verso l'una di notte di mercoledì 21 giugno.

I rapinatori, tre uomini presumibilmente di origine nordafricana, hanno rapinato le due donne, una 34enne italiana e una 38enne cubana, per poi darsi alla fuga. Tra i clienti del locale, però, c'erano alcuni agenti che li hanno inseguiti riuscendo a fermarne uno, un 43enne algerino con precedenti e irregolare in Italia. Bloccato, l'uomo è stato arrestato per rapina aggravata in concorso.