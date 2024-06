Donna aggredita e rapinata a Milano: i banditi incastrati dal telefono rubato

Aggredita e derubata di tutto. Una donna di 32 anni, italiana, è stata rapinata mercoledì sera a Milano da due uomini poi arrestati dai carabinieri, che li hanno rintracciati proprio grazie al bottino. In manette sono finiti un 28enne e un 25enne, entrambi cittadini marocchini, che sono stati raggiunti dai militari subito dopo il blitz e trovati ancora con la refurtiva addosso.

Il loro raid è scattato poco prima della mezzanotte in via Ugo Bassi, in zona Monumentale. Lì i due hanno sorpreso la vittima alle spalle, l'hanno strattonata, buttata a terra e poi le hanno portato via la borsa e un iPhone.

Utilizzando la geolocalizzazione del cellulare, i carabinieri del Radiomobile sono riusciti a rintracciare poco distante i due aggressori, che sono stati raggiunti e ammanettati. La 32enne rapinata è stata medicata sul posto dai sanitari del 118, ma fortunatamente non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale.