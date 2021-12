Donna rapinata mentre torna a casa: scaraventata a terra da due uomini per una collanina

Rapinata, buttata a terra e lasciata lì, ferita. Una donna di 71 anni, una signora italiana, è stata aggredita e scippata domenica mattina a Milano da due uomini, che sono poi riusciti a fuggire.

Il blitz dei malviventi, stando a quanto ricostruito dalla questura, è avvenuto in viale Gran Sasso, poco prima delle 13. La vittima, che stava passeggiando verso casa, è stata sorpresa alle spalle da due uomini, che le hanno strappato una collanina in oro e hanno poi cercato di portarle via, senza riuscirci, un paio di orecchini.

Dopo il blitz, i due hanno scaraventato la 71enne sull'asfalto e sono scappati prima dell'intervento della polizia. L'anziana è stata medicata sul posto dall'equipaggio di un'ambulanza del 118, ma fortunatamente non ha avuto bisogno del ricovero in ospedale.