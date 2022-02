Il rapinatore che aggredisce una donna in centro, mentre passano i carabinieri

Momento sbagliato, posto sbagliato. Un ragazzo di 23 anni, cittadino marocchino, è stato arrestato giovedì sera a Milano con l'accusa di tentata rapina aggravata dopo aver aggredito una 22enne italiana che stava passeggiando in strada.

Il blitz del malvivente, stando a quanto ricostruito dai carabinieri, è avvenuto verso le 23.30 in viale Tunisia. Lì, il 23enne avrebbe sorpreso la vittima alle spalle, l'avrebbe immobilizzata e avrebbe cominciato a rovistarle nelle tasche del giubbotto. Proprio in quell'istante, però, è passata una pattuglia della Pmz Duomo, che si è accorta di quanto stava accadendo ed è intervenuta.

Nonostante un tentativo di fuga, il rapinatore è stato raggiunto e poi bloccato, non senza fatica. Mentre i militari ammanettavano il ragazzo, a loro si è avvicinato un 21enne che ha raccontato che poco prima lo stesso giovane, senza nessun motivo, aveva preso a calci la sua macchina che era parcheggiata in viale Tunisia. Il rapinatore è stato quindi arrestato per il blitz contro la giovane e sarà indagato per il danneggiamento aggravato dell'auto.