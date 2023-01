E' milanese la turista ricoverata in Kenya dopo l'incidente in mare. "Barca sovraccarica"

Risiede nella Città metropolitana di Milano l'unica persona ricoverata dopo l'incidente in mare in Kenya, al largo di Watamu, avvenuto sabato 21 gennaio. Si tratta di una pensionata di circa 70 anni. E' in ospedale a Malindi e, comunque, non è in gravi condizioni. Si tratta di un'ex medico di base che lavorava a Bollate, in vacanza con amiche.

L'imbarcazione, secondo quanto riferito dalla contea kenyana di Kilifi, sarebbe stata sovraccarica, con troppi passeggeri rispetto alle sue reali capacità. Inoltre, il mare era in condizione avversa. A bordo si trovavano 13 turisti italiani e almeno 15 cittadini kenyana: tre di questi hanno perso la vita e uno è ancora disperso. Altre barche presenti in zona hanno messo in salvo i naufraghi, nessuno dei quali indossava il giubbotto salvagente, e li hanno trsportati a riva.