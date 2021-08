La donna accoltellata per aver rifiutato un rapporto sessuale

È stata accoltellata per aver detto 'no' a un rapporto sessuale. È successo a Seregno (Mb), dove l'aggressore è stato rintracciato e denunciato dai carabinieri.

La vittima è stata soccorsa per un trauma cranico e numerose ferite al corpo e agli arti. L'aggressore, invece - un 35enne, celibe, disoccupato, con precedenti penali per reati contro la persona ed il patrimonio e già affetto da disturbi psicologici - è stato trasferito in psichiatria per accertamenti e cure.

La vicenda, sulla quale naturalmente gli inquirenti mantengono il massimo riserbo, è molto delicata. La coppia avrebbe trascorso insieme la serata, finita con il rifiuto della donna ad avere un rapporto sessuale. L’uomo, inizialmente rincasato, nel cuore della notte sarebbe poi tornato dalla donna per colpirla. Dopo averla ferita l’avrebbe abbandonata lungo la strada, riversa in una pozza di sangue.

Gli investigatori hanno rintracciato l’uomo direttamente nella sua abitazione, dove hanno trovato il coltello con tracce di sangue presumibilmente riconducibili all’aggressione.