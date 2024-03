L’allarme dagli Stati Uniti: donna salvata dalla polizia a Milano

L’allarme che parte da Oltreoceano. La richiesta d’aiuto che arriva alla polizia italiana. E gli agenti milanesi che salvano una vita. Una donna di 37 anni, cittadina americana, è stata soccorsa nella notte tra domenica e lunedì a Milano dopo aver manifestato intenti suicidi.

L’allerta è partita poco dopo la mezzanotte, quando la 37enne - che si trovava a casa del compagno, in zona Isola - ha iniziato a mandare dei messaggi ai familiari che si trovano in America. I parenti, preoccupati per il tono delle sue parole, hanno subito chiesto aiuto alla polizia americana, che a sua volta si è messa in contatto con gli agenti italiani attraverso lo Scip, il servizio di cooperazione internazionale.

Quando i poliziotti delle volanti sono arrivati sul posto, hanno trovato la donna in equilibrio sul davanzale di una finestra al primo piano, ormai pronta a gettarsi nel vuoto. Gli agenti l’hanno però afferrata per le gambe e sono riusciti così a evitare che precipitasse. La 37enne è stata poi accompagnata in ospedale, dove è stata sottoposta a un trattamento sanitario obbligatorio.