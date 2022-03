La donna sequestrata in casa dal coinquilino armato

Per un'ora ha tenuto sotto scacco, arma in pugno, quella donna che gli aveva dato ospitalità in casa sua. Poi, quando lei è riuscita a liberarsi, si è barricato in quella stessa casa - in via Piero della Francesca - arrendendosi soltanto quando ha capito che non aveva più via d'uscita.

Un uomo di 43 anni, un cittadino filippino senza precedenti, è stato arrestato nella notte tra giovedì e venerdì a Milano con l'accusa di sequestro di persona dopo aver preso in ostaggio la sua "coinquilina", una 44enne sua connazionale. L'allarme è scattato verso l'1.30, quando il figlio della vittima - un 25enne nato in Italia - è tornato nell'appartamento e ha trovato la porta sbarrata, capendo subito che qualcosa non andava.

Quando la volante è arrivata sul posto, la 44enne era appena uscita dall'abitazione riuscendo a scappare dalla finestra approfittando di un attimo di distrazione dell'uomo, che l'aveva tenuta segregata all'interno per più di un'ora, minacciandola di morte con un coltello. A quel punto i poliziotti hanno cercato di stabilire un contatto con il sequestratore, che però si è barricato in casa. Gli agenti, con l'aiuto dei vigili del fuoco, hanno quindi sfondato la porta e sono comunque riusciti ad entrare. Poi è bastato mostrare il teser al 43enne perché posasse la lama e si arrendesse.

La vittima, nonostante lo shock e la paura, non ha avuto bisogno dell'intervento dei medici del 118. Il lavoro dei poliziotti prosegue ora per svelare i motivi della furia dell'uomo, che intanto è stato dichiarato in arresto.