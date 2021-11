L'attivista contro i femminicidi minacciata, perquisita e aggredita da uno stalker

Minacciata, aggredita, molestata. Proprio lei che da anni si batte per le vittime di violenza. Una donna milanese, presidente di un'associazione che da tempo "si occupa di laboratori e progetti solidali e culturali e di sensibilizzazione, tra cui la lotta alla discriminazione di genere e al femminicidio" è finita nei mesi scorsi nel mirino di uno stalker, un 50enne che per nove mesi l'ha messa nel mirino rendendo la sua vita un inferno.

Per l'uomo, il gip Guido Salvini su richiesta della pm Maria Cardellicchio, ha disposto il "divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e del divieto assoluto di comunicazione con la stessa in qualunque forma".

Nell'indagine, condotta dalla Locale, è stato accertato che lo stalker ha più volte urlato contro la donna frasi come "W i femminicidi, la guerra è aperta" passando poi a danneggiare la sua auto e quella di suo marito. Stando all'ordinanza, il 50enne "in più occasioni insultava e minacciava" la vittima "perché non voleva continuare ad avere una relazione amichevole con lui". Non contento, l'uomo le avrebbe anche detto di "conoscere molta gente proveniente dalla Calabria e da territori ad altissima densità mafiosa" invitandola "a stare attenta anche per i suoi tre figli".

Non solo attacchi a lei, però. Perché dal novembre 2020, l'indagato avrebbe più volte danneggiato il "Muro delle donne", un'opera realizzata dalla vittima, strappando "i cartellini che riportavano i nomi delle donne vittime di femminicidio". A far precipitare la situazione era stato l'invito della vittima a "non inviarle più messaggi" e da quel momento in poi lui aveva cambiato "atteggiamento e manifestava la propria aggressività, cominciando" a minacciarla, "inviandole dei messaggi dal contenuto offensivo e minatorio" e in più "delle immagini raffiguranti Mussolini nonché definendola comunistella".