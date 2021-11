Lui la lascia dopo un anno: donna diventa l'incubo del suo ex, fatale l'ultimo blitz

Lo aveva fatto già tre volte nell'ultima mese. Questa volta, però, al quarto blitz, è finita in manette. Una donna di 42 anni, una cittadina italiana con precedenti, è stata arrestata domenica mattina a Milano con l'accusa di atti persecutori nei confronti del suo ex compagno, un 56enne.

A dare l'allarme, verso le 7, è stato lo stesso uomo che in piazza Abbiategrasso è stato bloccato dalla ex fidanzata che ha iniziato a insultarlo e minacciarlo in strada. Quando gli agenti sono arrivati, hanno visto che la stalker era visibilmente ubriaca ma soprattutto hanno scoperto che tra settembre e ottobre c'erano stati già tre diversi interventi per comportamenti molto simili della 42enne, che aveva costretto il 56enne a cambiare abitudini e numero di telefono pur di "scomparire".

I due, secondo quanto accertato dalla polizia, erano stati insieme per un anno e si erano lasciati un paio di mesi fa. Da quel momento lei aveva iniziato a perseguitarlo, fino a domenica mattina quando potrebbe averlo seguito fino in piazza. Per lei sono scattate le manette.