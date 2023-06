Donna stuprata in Stazione Centrale: 27enne a processo

Andrà a processo con rito abbreviato Fadil. M., il 27enne accusato di aver aggredito e stuprato una donna di 36 anni alla stazione Centrale di Milano, all'alba dello scorso 27 aprile.

L'istanza per celebrare il rito abbreviato, che prevede uno sconto di un terzo della pena in caso di condanna, è stata presentata dagli avvocati difensori dell'uomo, un senza fissa dimora marocchino, dopo che nei giorni scorsi il pm di Milano Alessia Menegazzo, concluse le indagini della Polfer, aveva chiesto e ottenuto dal gip Patrizia Nobile il processo immediato. Le udienze si terranno a porte chiuse.

La violenza era avvenuta nelle prime ore del mattino, quando la vittima, una turista in partenza per Parigi, sarebbe stata sorpresa mentre andava al binario a prendere il treno. Lì sarebbe stata aggredita dallo stupratore che avrebbe abusato di lei in un ascensore. La violenza era stata ripresa dalle telecamere di sicurezza della stazione. Proprio grazie ai filmati, gli agenti avevano rintracciato e bloccato il 27enne.

La 36enne, che sarebbe stata anche picchiata dall'uomo, aveva cercato di suonare l'allarme dell'ascensore e alla fine era riuscita a liberarsi, scappando e chiedendo aiuto. Ad allertare la Polfer intorno alle 5.45 era stata una guardia giurata, che, insieme a un operaio, aveva visto la donna in stato di choc. Soccorsa, era stata portata all'ospedale.

Le immagini delle telecamere, aveva scritto il gip nell'ordinanza di custodia cautelare, mostrano "un contesto di totale sopraffazione di una donna indifesa, che l'indagato costringe, con impietosa ostinazione, a subire atti sessuali". La data del processo in abbreviato verrà stabilita dal giudice per l'udienza preliminare.