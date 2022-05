Milano, lite per parcheggio selvaggio: s'insultano e lei gli tira colpi di borsetta

Una lite in strada in piena regola a Milano. Protagonista una giovane donna che aveva parcheggiato il suo Suv Bmw (targato Svizzera, ma lei pronuncia parole in una lingua ispanica) sul lato destro di una strada piuttosto stretta (e in divieto di sosta), dove passano anche gli autobus, creando l'inevitabile ingorgo con due bus e decine di automobili in coda, tutti bloccati.

E' successo qualche sera fa. Alcuni automobilisti hanno protestato inviperiti all'arrivo della ragazza, alzando i toni verbali, mentre lei tergiversava. Quasi subito si è scatenata una rissa verbale, soprattutto con un ragazzo piuttosto alterato ("ti devi muovere a spostarla, ci sono duecento persone in fila") a cui la giovane ha risposto prima a tono, poi con un paio di colpi di borsetta. Per poi balzare sul Sulv e partire, per andare a parcheggiarlo su un'isola spartitraffico (in divieto di sosta anche qui, ça va sans dire).