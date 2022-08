Donna travolta e uccisa da un treno

È morta in ospedale la donna travolta da un treno nella mattinata di lunedì. Il terribile episodio, poco dopo le 9.30, ha fatto scattare i soccorsi del 118 e della polizia ferroviaria.

Una tragedia - sulla cui esatta dinamica stanno indagando gli agenti della polizia ferroviaria - avvenuta poco dopo le 9. Erano stati subito allertati i soccorsi in codice rosso. Dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) erano stati inviati l'ambulanza e l'automedica. Immediato anche l'arrivo dei carabinieri di Desio, della polizia ferroviaria di Milano, dei vigili del fuoco di Monza e della polizia locale di Bovisio Masciago. La donna era stata trasferita in gravissime condizioni all'ospedale di Garbagnate Milanese. Purtroppo i tentativi di salvarla sono stati vani.

Gli agenti della polizia ferroviaria, anche grazie all'aiuto delle telecamere e ai racconti di alcuni testimoni, stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. A causa del sinistro la circolazione sull'arteria ferroviaria ha subito ritardi.

Dove e come chiedere aiuto

Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24) oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di Whatsapp al numero 345 036 1628 (servizio attivo tutti i giorni dalle 18 alle 21). Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero 06 77208977 (costi da piani tariffari del tuo operatore), un servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.