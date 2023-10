Treno travolge e uccide una donna sui binari: morta sul colpo

Tragedia alla stazione ferroviaria di Stresa, sulla linea Milano - Domodossola: una donna, classe 54 e residente a Stresa, è morta dopo essere travolta da un treno merci nella serata di domenica 22 ottobre.

Dalla prima ricostruzione il decesso della donna sarebbe la conseguenza di un gesto volontario. La 69enne, dopo essere stata investita dal convoglio, è morta sul colpo.

Il traffico ferroviario sulla linea Milano – Domodossola è stato bloccato per circa 4 ore per permettere alla polfer di Domodossola di effettuare i rilievi, racconta NovaraToday. Sul posto la polfer di Domodossola, il personale del 118, e i carabinieri di Verbania.

Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24) oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di Whatsapp al numero 324 011 7252, (servizio attivo tutti i giorni dalle 18 alle 21). Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero 06 77208977 (costi da piani tariffari del tuo operatore), un servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.