La donna che si ustiona durante il barbecue di Pasquetta, è grave

Avrebbe usato l'alcol per ravvivare il barbecue. Ma il ritorno di fiamma l'avrebbe sorpresa e centrata in pieno. Dramma di Pasquetta a Cornaredo, nel Milanese, dove una donna di 46 anni è rimasta gravemente ustionata durante i preparativi per il pranzo in casa sua, un appartamento nella frazione di San Pietro all'Olmo.

L'allarme è scattato alle 13.25 e sul posto sono intervenuti i medici del 118 con un'ambulanza e l'elisoccorso. La vittima, stando a quanto appreso, ha riportato ustioni di primo e secondo grado sul 60% del corpo. Medicata nell'abitazione, è poi stata trasportata in elicottero al Niguarda: le sue condizioni sono molto delicate e la prognosi è riservata.

Pochi i dubbi sulla dinamica della tragedia. Stando a quanto riferito dagli stessi soccorritori, la 46enne si sarebbe ustionata mentre cercava di accendere il barbecue usando l'alcol. Nell'appartamento sono intervenute anche le forze dell'ordine per tutte le verifiche del caso.