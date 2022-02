Donna si ustiona con una pentola di olio bollente, paura al ristorante

Ustioni sul volto, sul collo, sul torace, sulla schiena e alle braccia. È ridotta malissimo una donna cinese di 53 anni rimasta coinvolta in un grave incidente all'interno della cucina del ristorante Ghenza, in via Giuseppe Meda 35 a Milano.

Secondo le prime informazioni, intorno alle 17.30 di mercoledì, la 53enne si è ustionata con dell'olio bollente contenuto in una pentola che si è rovesciata per cause ancora in corso di accertamento. La donna, dipendente del locale, ha riportato ustioni di secondo e terzo grado. L'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto ambulanza e automedica in codice giallo. I due equipaggi hanno poi trasferito la paziente all'ospedale Niguarda in codice rosso.

Presenti anche gli agenti di polizia della questura di Milano, che hanno verificato il rispetto di tutte le norme di sicurezza sul lavoro da parte del ristoratore. E sentito i testimoni per capire la dinamica dell'incidente.