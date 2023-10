L'uomo che fa violentare la compagna da altri uomini in cambio di soldi

Era finita in ospedale sette volte. Era stata costretta, più volte, ad avere rapporti sessuali con altri uomini e con lui. Quel lui che l'aveva spinta in una vita di botte, minacce, insulti e abusi. Un uomo di 37 anni, italiano, è stato arrestato sabato mattina a Milano in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere con le accuse, pesantissime, di lesioni, violenza sessuale, sfruttamento della prostituzione e maltrattamenti nei confronti della convivente.

A incastrare il 37enne sono stati gli agenti della IV sezione della squadra mobile, guidati da Marco Calì, che hanno iniziato a indagare a giugno 2023, quando la vittima - dopo l'ennesimo "viaggio" al pronto soccorso - si è decisa a denunciare il compagno. Gli investigatori hanno così ricostruito che dall'ottobre del 2021 l'uomo avrebbe maltrattato senza sosta la donna, insultandola, picchiandola con schiaffi e pugni e stringendole al collo una cintura, tanto che lei era finita in ospedale sette volte nel giro di due anni.

Inoltre, stando a quanto ricostruito, la vittima era stata in diverse occasioni costretta a fare sesso con il compagno e con altri estranei perché obbligata dall'ex a prostituirsi in cambio di soldi e di droga. I racconti forniti dalla donna e tutta la documentazione degli ospedali hanno portato quindi all'emissione della misura cautelare. Arrestato, il 37enne è stato portato a San Vittore.