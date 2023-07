Donna trascinata nel bosco e stuprata: fermato un uomo, tradito dalla spesa

Messo nei guai da uno scontrino. Un uomo di 27 anni, cittadino marocchino, irregolare in Italia, è stato fermato martedì a San Donato Milanese con l'accusa di violenza sessuale perché ritenuto lo stupratore che lo scorso 23 dicembre aveva aggredito e violentato una 40enne a Locate Triulzi.

Il suo raid era andato in scena verso le 14 poco lontano da Cascina Nesporedo, dove la vittima stava facendo jogging. Sorpresa alle spalle, la donna era stata trascinata all'interno del bosco, nei pressi di una ciclabile, e lì costretta a subire un rapporto sessuale dal 27enne, che le aveva anche tappato la bocca per evitare che urlasse.

Poco dopo la 40enne, un'impiegata milanese, era riuscita a liberarsi, scappare e allertare il 112. I carabinieri l'avevano trovata accanto a una rotatoria sulla provinciale 164, che porta a San Giuliano, e l'avevano accompagnata alla Mangiagalli. Era stata lei stessa, ore dopo, a fornire ai militari alcuni elementi utili per identificare lo stupratore. L'uomo era infatti stato descritto come un 20enne di origini nordafricane, alto circa 170 centimetri, con capelli ricci corti sulla nuca e sulle tempie e più lunghi sulla testa. La vittima aveva anche parlato di un pile a collo alto bianco con cerniera e disegni blu indossato dal suo aggressore.

I primi rilievi dei carabinieri della compagnia di San Donato avevano permesso di individuare il luogo esatto in cui si era consumato lo stupro e di repertare uno scontrino emesso quello stesso giorno in un supermercato proprio di Locate per l'acquisto di una confezione di pellicola. Andando a ritroso, gli investigatori hanno analizzato le immagini delle telecamere di video sorveglianza del super individuando così il sospettato che, verosimilmente, poche ore dopo aveva commesso la violenza.

La comparazione delle immagini ha poi fornito ai militari un'ulteriore conferma degli indizi già raccolti, facendo stringere il cerchio attorno all'uomo. Raccolti tutti gli elementi, la procura di Lodi ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto che ha fatto scattare le manette per il 27enne. Il fermo è poi stato convalidato giovedì dal Gip di Milano.

La zona in cui si era consumata la violenza sessuale, un pezzo di parco agricolo del sud Milano, è da tempo nota come ritrovo di sbandati, spacciatori e tossicodipendenti alla ricerca di una dose che si "mischiano" a qualche runner solitario o a qualcuno che "taglia" l'area verde utilizzando proprio la ciclabile accanto a cui era avvenuto lo stupro. Poco distante da lì, ma nel territorio comunale di San Giuliano, a luglio del 2021 erano morte la 28enne Sara El Jaafari e la 32enne Hanan Nekhla, le due ragazze travolte da una macchina spargi diserbante in un campo di mais, in cui erano praticamente invisibili. Le giovani avevano passato la notte lì a consumare droga insieme ad alcuni amici, che erano poi fuggiti subito dopo l'incidente, lasciandole a terra agonizzanti.