Donna stuprata in strada a Milano da tre uomini

L’avrebbero aggredita, trascinata con forza in un angolo buio e lì avrebbe abusato di lei. Due uomini, un 42enne della Nuova Guinea e un 22enne cittadino egiziano, sono stati arrestati nella notte tra sabato e domenica a Milano per il reato di violenza sessuale di gruppo perché accusati di aver violentato una 41enne brasiliana.

Il raid dei due, che sarebbero entrati in azione con un terzo uomo per ora fuggito, è andato in scena verso le 2.30 in piazza Napoli. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti attirati dalle urla della vittima. Quando i carabinieri del Radiomobile sono arrivati sul posto, il 42enne stava ancora abusando della donna, bloccandola tra un muro e una siepe, mentre il 22enne era poco lontano. I due - il più grande incensurato e il più giovane con precedenti per reati legati all'immigrazione - sono stati subito bloccati, dichiarati in arresto e portati a San Vittore.

La vittima, che risulta regolare in Italia e che era in evidente stato di ebrezza, è stata accompagnata in codice giallo al Policlinico, da dove è stata dimessa nella giornata di domenica. Le indagini sono affidate ai militari della compagnia Magenta, mentre i rilievi sono stati effettuati dagli specialisti del nucleo investigativo. I testimoni hanno riferito che il branco era composto da tre uomini: prosegue quindi la caccia al terzo componente del gruppo.