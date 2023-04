Donna stuprata in un ascensore della stazione centrale a Milano

Stupro alla stazione centrale di Milano. Una donna, stando alle prime informazioni finora apprese, è stata aggredita e violentata giovedì mattina nello scalo ferroviario meneghino. La vittima, 35 anni, in partenza per Parigi, sarebbe stata sorpresa mentre andava al binario a prendere il treno.

Appena entrata in ascensore, sarebbe stata aggredita dallo stupratore che lì avrebbe abusato di lei. Per la violenza, stando a quanto filtrato dalla procura, è in stato di fermo un uomo di origine straniera e senza fissa dimora: si tratta di un cittadino marocchino di 27 anni.

Il fermo è stato disposto dalla pm di Milano Alessia Menegazzo, di turno giovedì, nelle indagini condotte dalla Polfer. Lo stupro sarebbe avvenuto verso le 6 del mattino ed è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza della stazione. Proprio dopo aver visionato i filmati, gli agenti hanno rintracciato e bloccato l'uomo, che non aveva documenti con sé.