Uomo abusa di una donna in centro a Milano: "L'ho fatto perché sono virile"

Non si è minimamente preoccupato che la sua preda designata fosse in compagnia degli amici. Anzi, così ha detto lui stesso poco dopo, quel suo raid era prova della sua virilità. Un uomo di 21 anni, cittadino etiope, è stato arrestato nella notte a Milano con l'accusa di violenza sessuale dopo aver molestato una 36enne di Sesto San Giovanni.

Il suo blitz è andato in scena in via Lazzaretto, tra Porta Nuova e Porta Venezia, in piena zona movida. La vittima, stando a quanto ricostruito dai militari, era in compagnia di tre amici quando è stata avvicinata dal maniaco che l'ha palpeggiata con violenza, e più volte, nelle parti intime.

I giovani che erano con la donna hanno notato a poca distanza i carabinieri della stazione Moscova e hanno dato l'allarme. Seguendo le indicazioni del gruppo, gli uomini dell'Arma sono riusciti a rintracciare poco distante il 21enne, che era già stato controllato poco prima. Alla vista dei militari, il ragazzo ha detto di non voler essere toccato da altri uomini e, con atteggiamento di sfida, ha spiegato di aver dato prova della propria "forza" pur sapendo che in zona c'erano i carabinieri. Alla fine, non senza fatica, il molestatore è stato arrestato e portato nel carcere di San Vittore.