Due donne aggredite con un martelletto frangivetro e ferite alla testa

Due donne trasportate all'ospedale per traumi e ferite alla testa. Questo il risultato di dell'aggressione ad opera di una 28enne con problemi di tossicodipendenza, che ha colpito le vittime con un martelletto frangivetro. L'accaduto nel pomeriggio di domenica 15 maggio, poco prima delle 18, in piazza Ambrogio Allevi a Garbagnate Milanese (Milano).

Le due vittime sono una 47enne italiana e una 38enne peruviana. Sul posto, dopo che alcuni passanti hanno lanciato l'allarme, sono intervenuti carabinieri di Rho e 118 che ha trasportato la 38enne all'ospedale Niguarda di Milano per una lesione con sanguinamento e un trauma cranico. Le sue condizioni, inizialmente valutate come gravi, sono poi state fortunatamente declassate a un codice verde. Al momento è ancora ricoverata per accertamenti. Portata sempre al Niguarda anche la 47enne, la quale, dopo aver ricevuto le cure del caso, è stata dimessa con 7 giorni di prognosi per una contusione alla testa.

In base a quanto ricostruito dai militari, la 28enne, una tossicodipentente residente a Legnano e in cura al reparto psichiatrico di Garbagnate, avrebbe aggredito verbalmente tre donne che stavano passando a piedi nel piazzale di fronte alla stazione ferroviaria, per poi aggredire due di loro col martelletto. L'autrice dell'aggressione è stata trasportata all'ospedale di Garbagnate per accertamenti psicologici.