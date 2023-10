Uomo arrestato per violenza sessuale in Centrale: preso dopo aver molestato due donne

Due vittime in pochi minuti. Un ragazzo di 25 anni, cittadino marocchino irregolare in Italia e senza precedenti, è stato arrestato per violenza sessuale domenica pomeriggio in Centrale dopo aver molestato due donne, una 22enne e una 31enne.

A dare l'allarme sono state proprio le due vittime, che hanno raggiunto l'ufficio della Polfer in stazione Centrale e hanno raccontato quello che era appena successo. Nonostante lo spavento e l'agitazione, le ragazze sono riuscite a fornire alcuni dettagli utili agli agenti per identificare il maniaco.

Il 25enne è stato rintracciato poco dopo ancora all'interno dello scalo ferroviario ed è stato bloccato. Riconosciuto dalle stesse vittime, è stato dichiarato in arresto.