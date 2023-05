Milano, sei donne violentate in meno di due mesi: uno stupro ogni 6 giorni

Un lungo filo rosso dal 1 aprile al sette maggio. Una lunga scia di terrore che parte da una 24enne e arriva a una 31enne. Trentasei giorni con sei violenze sessuali, una ogni sei giorni. Incredibile serie di stupri a Milano, dove la scorsa notte una donna di 31 anni ha denunciato di essere stata abusata nei bagni di una discoteca di via Padova.

Dalle prime ricostruzioni, sembra che la vittima stesse trascorrendo una serata in compagnia di alcuni amici nel locale Q Club. Durante la festa si sarebbe allontanata per andare in bagno ma sarebbe tornata poco dopo sotto shock perché uno sconosciuto l'avrebbe violentata. Nel suo racconto agli inquirenti, avrebbe riferito di non conoscere l'identità dell'aggressore, ora ricercato di carabinieri.

Ma quello del 7 maggio è solo l'ultimo caso. Riannodando il nastro all'indietro ci sono almeno altri cinque episodi avvenuti in poco più di un mese. Lo scorso 29 aprile due donne avevano denunciato alla polizia di essere state stuprate. Una 56enne aveva raccontato agli investigatori di essere stata agganciata in stazione Centrale e di essere poi stata portata in una tenda in piazza Carbonari, dove sarebbero avvenuti gli abusi. Quella stessa notte una donna di 36 anni, in città per lavoro, aveva querelato un collega che invece l'avrebbe violentata, dopo una cena, nell'hotel in cui dormivano.

Il 27 aprile ancora stazione Centrale. A finire nel mirino è una 36enne marocchina che sta partendo per Parigi. Stando alle indagini - che hanno fatto finire in manette un giovane connazionale - viene stuprata prima nei giardinetti e poi negli ascensori della stazione, dove finalmente viene soccorsa. Il 5 aprile gli abusi avvengono invece su un treno. Una 21enne, sola in un vagone, viene avvicinata e poi violentata da un pizzaiolo egiziano - fermato il 22 aprile - mentre il convoglio si trova tra le stazioni di Porta Garibaldi e porta Vittoria.

La notte del 1 aprile ancora uno stupro. A farne le spese è una 24enne appena uscita da una discoteca di corso Como. Viene attirata con l'inganno in un parcheggio di piazza Einaudi - che di notte diventa rifugio di fortuna di sbandati e senzatetto - e lì viene stuprata su un materasso da un 37enne poi arrestato. È il sesto stupro in 36 giorni in luoghi pubblici o in strada. Uno ogni sei giorni.