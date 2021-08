L'uomo che si addormenta completamente nudo fuori dalla stazione e non ricorda più niente

L'uomo, un 41enne, è stato multato dalla Locale. Non ricordava come fosse finito lì

Era lì, senza nulla addosso e, soprattutto, senza sapere perché. Un uomo di 41 anni, residente a Dairago, è stato multato nel weekend a Parabiago dopo essere stato trovato a dormire fuori dalla stazione completamente nudo.

Il 41enne è stato notato dagli agenti della Locale, che lo hanno visto appoggiato alla balaustra, lo hanno raggiunto e svegliato. L'uomo si è subito rivestito, senza opporre resistenza, ed è stato sottoposto all'alcol test, che per due volte ha restituito un risultato entro i limiti.

È stato lui stesso a spiegare ai ghisa di aver trascorso la serata con alcuni amici in un locale - restando lì fino all'orario di chiusura - e di non ricordare però cosa fosse successo dopo, senza saper chiarire quindi come fosse finito a dormire fuori dallo scalo ferroviario totalmente nudo. Per lui è comunque scattata una multa da oltre 3mila euro per atti contrari alla publica decenza.