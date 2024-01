Ezio Giani, morto il medico dell'Olimpia Milano

È morto il dottor Ezio Giani. Lo sport è in lutto. Giani era molto noto, amato e stimato tra Milano e Monza Brianza perché era stato anche medico sociale della Forti e Liberi Monza basket, della Roller Monza hockey su pista, e medico sportivo di diverse società di calcio tra le quali quella di Brugherio. Il suo impegno e la sua dedizione per il lavoro e per lo sport erano molto apprezzati sul territorio dove aveva portato avanti anche importanti progetti legati ai corretti stili di vita e alla nutrizione. A dare l’annuncio della sua scomparsa l'Olimpia Milano, con un post su Facebook.

"La famiglia della Pallacanestro Olimpia Milano, la proprietà, lo staff, i giocatori, interpretando anche il sentimento della tifoseria si stringe intorno ai familiari del dottor Ezio Giani in questo momento di estremo dolore. Ezio è stato per 11 anni apprezzato membro dello staff sanitario dell'Olimpia dopo un periodo altrettanto lungo a Cantù. Da tempo lottava con dignità, impegno e la sua proverbiale ironia contro una terribile malattia senza cessare di lavorare con la sua solita serietà. Oggi ci ha lasciato e ci manca già. Gli abbiamo voluto bene. Un abbraccio ancora alla famiglia".

"Si era fatto sentire per l'ultima volta l'ultimo giorno dell'anno. Sulla chat di staff - scrive l'Olimpia - aveva fatto gli auguri a tutti con qualche ora di anticipo. Con la sua solita autoironia aveva confessato che difficilmente sarebbe riuscito ad arrivare sveglio alla mezzanotte. 24 giorni dopo il dottor Ezio Giani se n'è andato. Gli volevamo bene. Tutti gliene volevano. Era educato, gentile, misurato, sarcastico. Da quasi trenta anni lavorava nel basket, da undici all'Olimpia. Aveva avuto esperienze anche nel calcio. Aveva una bella famiglia, due figli: oggi l'abbraccio va a Davide e Sara, alla moglie Antonella, ai nipoti".