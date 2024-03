A Milano arrivano 156 nuovi militari: ecco dove pattuglieranno

A Milano ci saranno più militari dell'esercito in giro per le strade e le piazze della città. La loro presenza ha come obiettivo quello di aumentare la sicurezza - percepita e reale - degli abitanti e dei turisti della metropoli. Mercoledì pomeriggio in prefettura sono state definite le modalità di impiego degli uomini e delle donne del contingente Strade Sicure, questo il suo nome.

Il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Claudio Sgaraglia, con la presenza del sindaco Beppe Sala, ha definito la strategia operativa del contingente rinforzato dal ministero dell'Interno con altri 156 militari, che si sommeranno ai 651 già presenti sul territorio.

Dove pattuglieranno i nuovi militari a Milano?

I militari in arrivo a Milano saranno impiegati, in adesione alle indicazioni ministeriali, per il rafforzamento dei dispositivi di controllo e sicurezza dei luoghi dove insistono le principali infrastrutture ferroviarie e per i servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili. Le pattuglie opereranno in servizi a piedi o in auto, sempre in collegamento con pattuglie delle forze di polizia, se non addirittura insieme.

In particolare, 100 militari - spiega la prefettura - saranno impiegati in aggiunta a quelli già presenti per i servizi nelle stazioni ferroviarie. Effettueranno pattugliamenti appiedati nelle aree adiacenti la Stazione Centrale: piazza Luigi di Savoia, anche in corrispondenza della Mela di Pistoletto, Piazza IV Novembre e nei pressi del Memoriale della Shoah e pattugliamenti appiedati, in collaborazione con la polizia ferroviaria, sui marciapiedi perimetrali della stazione, anche in orari notturni.

All'esterno della Stazione di Porta Garibaldi sarà predisposto un servizio di vigilanza fissa in auto che, come per la Stazione Centrale, contribuirà a rafforzare la percezione della sicurezza da parte dei cittadini che frequentano la stazione e la sorveglianza dell'area.

Gli altri 56 militari destinati a Milano contribuiranno a incrementare i servizi dinamici di vigilanza, consentendo di attivare due pattuglie dedicate alla zona della Stazione Centrale e una intorno alla Stazione di Porta Garibaldi e allargando, inoltre, rispetto alle due stazioni, il raggio del controllo del territorio. Saranno realizzati progetti specifici per il contrasto alla marginalità, all'esclusione sociale e al degrado urbano, attraverso la prossima sottoscrizione di un apposito 'Patto per le Stazioni Sicure', d'intesa con il Comune e gli altri soggetti pubblici e privati interessati.