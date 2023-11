L'uomo trovato con 15 kg di droga sul sedile della sua Panda

Quel borsone nero sul sedile della Panda aveva subito insospettito gli agenti della polizia Stradale di Arcore che nel pomeriggio di sabato 4 novembre avevano fermato, per un normale controllo, un uomo che guidava una Fiat Panda. L’alt all’altezza dello svincolo di Sesto San Giovanni della Tangenziale Nord, all’incrocio con viale Italia, come racconta MonzaToday.

L’uomo, senza problemi, ha subito consegnato i documenti. Ma gli agenti hanno notato che sul sedile posteriore dell’auto c’era un grande borsone nero. Inoltre dall’abitacolo proveniva un forte odore riconducibile alla marijuana. L’uomo, compreso che quel borsone aveva incuriosito gli agenti, secondo quanto riferito dalla questura di Monza avrebbe provato a fuggire ma è stato tempestivamente bloccato dai poliziotti.

Che, aperto il borsone, hanno trovato 15 pacchetti di plastica trasparente sigillati a caldo e contenenti una sostanza dall’odore ben distinguibile che, ad un successiva analisi con narcotest rapido, è risultata essere marijuana. Per un peso lordo complessivo di circa 15 kg (per l’esattezza 14 kg e 600 grammi). È poi seguita anche la perquisizione nella casa dell’uomo dove, però, non è stata trovata droga. L’uomo è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. La polizia ha sequestrato, oltre alla droga, anche l’auto e il cellulare dell’uomo.