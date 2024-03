Pistola (con silenziatore), un fucile e chili di droga in casa: due uomini arrestati

Armi e droga. Proiettili e "fumo". Due uomini - 32 e 33 anni, entrambi italiani - sono stati arrestati lunedì pomeriggio dai carabinieri a Trezzano sul Naviglio dopo essere stati sorpresi in possesso di chili e chili di sostanze stupefacenti. Il primo a finire nel mirino dei militari, che stavano effettuando dei servizi nella città del Milanese, è stato il più giovane, visto mentre usciva con fare sospetto da casa del complice.

Subito fermato e perquisito, gli investigatori gli hanno sequestrato 1 chilo e 740 grammi di hashish e 100 grammi di cocaina, oltre che poco più di 8mila euro in contanti. Ma, soprattutto, all'interno di un box in uso a lui sono stati trovati una pistola calibro 9 con silenziatore, una seconda arma calibro 7.65 e un fucile a canne mozze. A casa del 33enne sono invece stati scoperti 9 chili di hashish, 10 sigarette con resina di hashish, 1 chilo e 100 grammi di marijuana, 34 proiettili calibro 7.65 e 1300 euro in contanti.

I due sono quindi stati arrestati e portati a San Vittore. Proseguono ora le indagini sulle armi, tutte con la matricola abrasa. Il primo passo sarà capire se, ed eventualmente quando, siano state utilizzate.