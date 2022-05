Le auto imbottite con kg di coca e hashish: arrestato uomo a Milano

Due auto imbottite di droga pronta per essere venduta tra il Milanese e in Sicilia. È quanto hanno trovato e sequestrato i militari della guardia di finanza a un 49enne catanese a Milano. Complessivamente sono stati 'bloccati' circa 47 chilogrammi di droga, tra cocaina e hashish. L'operazione antidroga è il frutto delle indagini della guardia di finanza del comando provinciale di Catania nell'ambito di un lavoro articolato su un traffico internazionale di sostanze stupefacenti, provenienti dalla Spagna e diretti nel nord Italia e in Sicilia.

Il primo intervento, su indagini del nucleo di polizia economico-finanziaria, è stato eseguito a Milano da finanzieri del locale gruppo pronto impiego che hanno arrestato il 49enne. Durante la perquisizione del suv che guidava in un doppiofondo sono stati trovati 12 chilogrammi di cocaina e 16 chili di hashish. In un'altra auto in suo uso sono stati successivamente sequestrati altri 3 kg di cocaina e 16 kg di hashish. L'arresto dell'indagato, originario del Catanese, su richiesta della procura distrettuale etnea, è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari.