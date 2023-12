In due restano bloccati nell'ascensore: e la polizia scopre un chilo di metamfetamine

Tradito dal guasto all'ascensore. Un uomo di 32 anni, un cubano regolare e senza precedenti, è stato arrestato giovedì a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato scoperto in possesso di un chilo di metamfetamine che erano state nascoste nel condominio di via Greppi in cui vive.

A chiamare la polizia sono stati il custode e un tecnico di una ditta intervenuto perché poche ore prima due residenti erano rimasti bloccati all'interno dell'ascensore. Scendendo nel vano dedicato per verificare il guasto, i due hanno trovato una sacca nera e un contenitore al cui interno erano nascosti la droga e 5mila euro.

Gli agenti, dopo dei rapidi accertamenti, sono risaliti al 32enne, che vive al quinto piano. In casa sua sono stati scoperti un contenitore identico, ma vuoto, e 1.900 euro in contanti. Per lui sono quindi scattate le manette.