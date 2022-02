La Fiat 500 imbottita di droga e con una pistola clandestina nel baule

Da casa al bar, da lì al "covo". Con la polizia sempre sulle sue tracce, senza che lui lo sapesse. Un uomo di 45 anni, un italiano con precedenti, è stato arrestato martedì sera a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato trovato in possesso di quasi quattro chili di droga, tra hashish e cocaina.

A incastrarlo sono stati gli agenti del commissariato Comasina, che da qualche giorno stavano tenendo d'occhio il 45enne, proprio per i suoi vecchi guai con la giustizia. Nel pomeriggio, verso le 18.30, gli investigatori lo hanno visto uscire da casa sua a Cormano, con la famiglia, e lo hanno seguito fino in un bar di via Legnone, in zona Dergano. Dopo essere rimasto mezz'ora nel locale, l'uomo è uscito ed è salito su un'altra macchina, non sua, a bordo della quale ha raggiunto un condominio di via Varè, poco distante.

Sempre sorvegliato a vista dai poliziotti, il 45enne è sceso dalla vettura, ha aperto il cancello con le chiavi per poi fermarsi davanti un box, al cui interno c'era una Fiat 500. Dopo che il pusher ha preso un sacchetto dal baule del veicolo, gli agenti sono intervenuti e lo hanno bloccato. Dalla macchina, risultata intestata a un'autorimessa di cui il 45enne è dipendente, sono saltati fuori 115 grammi di cocaina, 20 panetti di hashish - per un peso totale di 3 chili e mezzo -, due bilancini di precisione e 750 euro in contanti. Nel veicolo sono stati anche trovati, e sequestrati, una pistola clandestina, con matricola abrasa, e sette munizioni. Per il 45enne sono quindi scattate le manette.