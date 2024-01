Viaggiano in autostrada con un chilo di droga, in casa ne hanno altri 11

Due ragazzi sono stati arrestati, lunedì pomeriggio, dalla polizia stradale di Busto Arsizio, sorpresi a viaggiare in autostrada con un chilo di droga: nelle loro abitazioni ne avevano altri 11. Si tratta di un 21enne di Mozzanica (Bergamo) e un 22enne di Trescore Cremasco (Cremona).

Gli agenti della stradale li hanno controllati alla barriera autostradale di Rho, mentre viaggiavano a bordo di una Jeep Cherokee presa a noleggio. In uno zainetto appoggiato sul sedile posteriore c'erano 1 chilo e 200 grammi di hashish in panetti. A quel punto i poliziotti si sono messi in contatto con i colleghi di Bergamo, che si sono recati nelle rispettive abitazioni dei ragazzi, dove hanno trovato gli altri 11 chili. Per l'esattezza, 5,5 chili di hashish e 900 grammi di marijuana a casa di uno dei due, 1,1 chili di marijuana e 3,6 chili di hashish nell'abitazione dell'altro.

La droga è stata tutta sequestrata, mentre i due giovani sono stati arrestati e condotti a San Vittore in attesa dell'udienza di convalida.