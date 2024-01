La pusher ciclista con 2 etti di droga nel cestello della bici

Lei sui pedali cercando di fuggire, inutilmente. La droga nel cestello. Una donna di 42 anni, cittadina marocchina, è stata arrestata lunedì pomeriggio a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stata sorpresa con 200 grammi di hashish.

Per lei i guai sono iniziati poco dopo le 18.30, quando - mentre si trovava in bici - ha incrociato una volante in via Mosso, in zona via Padova. Alla vista degli agenti, la 42enne ha cercato di "scattare" e di far perdere le proprie tracce verso il parco Trotter, ma è stata raggiunta e bloccata.

Nel cestello della bicicletta i poliziotti hanno poi trovato due panetti di "fumo" da 100 grammi ciascuno. E per lei sono scattate le manette.