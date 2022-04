Condannato a 18 anni il "re" dello spaccio nel bosco della droga

Inviava la sua offerta di droga via Whatsapp, indicando anche con precisione il luogo in cui si sarebbe effettuato lo scambio. Di messaggi del genere, ne ha fatti partire circa 1.400. Lo ha fatto per cercare di tenersi la rete di clientela dopo la 'scissione' da un altro gruppo di narcotrafficanti. Un marocchino di 37 anni, M.B., considerato il capo di una banda di pusher che operavano nel 'bosco della droga' di Lainate (Milano), è stato condannato a diciotto anni di reclusione con rito abbreviato dal gup Guido Salvini.

Con il 37enne, altri tre imputati hanno scelto il rito abbreviato e sono stati condannati. Poi ci sono otto complici che hanno deciso di patteggiare una pena e altri ancora, a processo con rito ordinario. Una rete di spacciatori molto rodata, con migliaia di clienti (pressoché tutti italiani) e una precisa divisione dei compiti. M.B. riceveva "l'ordinazione" e poi la diramava alla sua rete, formata da chi confezionava lo stupefacente, chi la portava in consegna al cliente nel punto stabilito e chi aveva il compito di tenere sotto sorveglianza l'area boschiva di Lainate (con armi e cani da guardia).

Gli spacciatori (tra cui un minorenne) potevano guadagnare da 1.500 a 3.000 euro al mese, a seconda dell'impegno, e gli investigatori hanno trovato anche il tariffario della droga. Un grammo di hashish costava tre euro, un ovulo 50 euro. Occorrevano invece 20 euro per un grammo d'eroina (chiamata "caffè" nei messaggi Whatsapp) e 60 per altrettanto di cocaina ("latte").

La denuncia della donna palpeggiata

La fine dell'inchiesta, coordinata dal pm Gianluca Prisco, risale al mese di maggio del 2021, con 27 arresti. Tutto era partito nel 2016 dalla denuncia presentata da una donna che si era presentata in caserma dei carabinieri dopo essere stata bloccata tra il verde da un gruppo di spacciatori armati di pistola e palpeggiata.